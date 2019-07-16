Жители Бердянска выгнали из города семью киевского журналиста

Жена журналиста Вячеслава Гармаша опубликовала в Facebook историю, которая приключилась с их семьей в Бердянске. Журналист работает телеведущим передачи "В поисках истины" на телеканале "СТБ".

Ярослава Гармаш утверждает, что после прогулки по пляжу ее муж обратился к сотрудникам частного отеля с просьбой пройти через его территорию, поскольку пляж был огражден забором. Примечательно, что киевский журналист обратился к персоналу на украинском языке и получил ответ: "Идите хохлы по дороге!". Полная версия ответа содержала нецензурные слова.

Затем Гармаш начал требовать прохода через территорию отеля, поскольку законодательство Украины не позволяет огораживать частную территорию на расстоянии более 50 метров от береговой линии. Но телеведущему пояснили, что в Бердянске живут по своим законам, а не по "дебильным украинским правилам".

"Мы тут все за Россию", - утвердительно поставили на место украинского журналиста. Тогда жена Гармаша решил вызвать полицию, но и тут ошиблась. Местные жители пояснили ей, что городская полиция "тоже за Россию", поэтому никого задерживать не станут, а "в обязьянник уедет" именно Ярослава Гармаш.