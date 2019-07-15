Косачев: Евросоюз может «одним звонком» остановить войну в Донбассе

Евросоюз может "одним звонком в Киев" остановить войну в Донбассе. Об этом глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев написал на своей странице в Facebook.



Зеленскому в Европе уделили всего полчаса / Новости от 04.06.2019 20:17

По мнению сенатора, таким образом можно было бы "побудить украинское руководство к диалогу с другой стороной противостояния". Вместо этого ЕС "удобнее" вводить санкции против России, добавил он.

Таким же "удобством" руководствуется ЕС, чтобы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), продолжил сенатор. Вместо того, чтобы предпринять "существенные и прозрачные действия" для проверки соблюдения его положений, Евросоюз предпочитает требовать от России найти "эффективное решение в связи с опасениями по поводу разработки ракеты 9M729".

Косачев напомнил, что первыми и в одностороннем порядке в феврале из договора вышли США, в то время как российский президент Владимир Путин подписал закон о приостановке действия договора в июле. "Что-то мне подсказывает, что в ЕС об этом знают. И если обращаются к России, то именно потому, что так удобнее, а не потому, что дело именно в России", — заявил он.

По мнению сенатора, ЕС должен отказаться от "вассальной дипломатии" и "повысить свой голос против своего ближайшего союзника" — США.

Как сообщала "Правда.Ру", Владимир Зеленский в рабочей поездке в Краматорске назвал ЛДНР "оккупированными" территориями, и пообещал всем "украинцам Донбасса" мир и воду. Обе проблемы можно решить быстро, но Зеленский не может.

Пезидент России Владимир Путин 12 июля впервые провел телефонный разговор с украинским лидером. Стороны обсудили урегулирование ситуации на юго-востоке Украины.

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