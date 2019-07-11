Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Это первый диалог глав государств. Стороны обсудили урегулирование ситуации на юго-востоке Украины.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, инициатива провести переговоры по телефону поступила от украинской стороны. Также лидеры обсудили продолжение сотрудничества в нормандском формате.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Путин допустил переговоры с Зеленским, если новый президент Украины будет выполнять свои предвыборные обещания.
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