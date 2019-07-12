Власти США будут препятствовать развитию акции "Бессмертный полк"

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что США обозначили в качестве цели акцию "Бессмертный полк".



Сильный дождь с градом обрушился на Москву во время шествия «Бессмертного полка» / Новости от 09.05.2019 17:41

Поэтому властям Соединенных Штатов теперь предписано препятствовать проведению шествия. По словам Нарышкина, решение о противодействии было принято "в высоких государственных кабинетах".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что во многих городах США прошло шествие "Бессмертного полка".

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