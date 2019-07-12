Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что США обозначили в качестве цели акцию "Бессмертный полк".
Поэтому властям Соединенных Штатов теперь предписано препятствовать проведению шествия. По словам Нарышкина, решение о противодействии было принято "в высоких государственных кабинетах".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что во многих городах США прошло шествие "Бессмертного полка".
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