Украинский олигарх Игорь Коломойский признался в одном из интервью, что изредка беседует с новым президентом страны Владимиром Зеленским и морально его поддерживает. Бизнесмен отметил, что "иногда" поддерживает связь с Зеленским.
Коломойский заверил, что не встречался с Владимиром Зеленским после его избрания на пост президента Украины, а также не обсуждал вопрос грядущих парламентских выборов. Олигарх также заявил, что симпатизирует Владимиру Зеленскому и желает ему удачи на должности президента.
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