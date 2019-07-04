Коломойский признался, что говорит с Зеленским по телефону

Украинский олигарх Игорь Коломойский признался в одном из интервью, что изредка беседует с новым президентом страны Владимиром Зеленским и морально его поддерживает. Бизнесмен отметил, что "иногда" поддерживает связь с Зеленским.



Кто такой Игорь Коломойский и почему он вернулся на Украину / Новости от 16.05.2019 17:07

Коломойский заверил, что не встречался с Владимиром Зеленским после его избрания на пост президента Украины, а также не обсуждал вопрос грядущих парламентских выборов. Олигарх также заявил, что симпатизирует Владимиру Зеленскому и желает ему удачи на должности президента.