Украинских граждан выселили из отеля Bomo Calamos Beach Hotel в Греции из-за неадекватного поведения в отношении российских туристов. Украинцы бегали по помещению с национальными флагами и выкрикивали националистические лозунги.
Примечательно, что в это время в отеле также проживали польские туристы. Они обратились в администрацию отеля, которая приняла решение выселить украинских туристов.
Сотрудники отеля утверждают, что сами были поражены поведением граждан Украины, которые всеми силами хотели показать свою национальную принадлежность.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что украинские туристы издеваются и унижают российских туристов в Турции.
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Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
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