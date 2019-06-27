Украинских туристов выгнали из отеля за травлю россиян

Украинских граждан выселили из отеля Bomo Calamos Beach Hotel в Греции из-за неадекватного поведения в отношении российских туристов. Украинцы бегали по помещению с национальными флагами и выкрикивали националистические лозунги.



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Примечательно, что в это время в отеле также проживали польские туристы. Они обратились в администрацию отеля, которая приняла решение выселить украинских туристов.

Сотрудники отеля утверждают, что сами были поражены поведением граждан Украины, которые всеми силами хотели показать свою национальную принадлежность.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что украинские туристы издеваются и унижают российских туристов в Турции.

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