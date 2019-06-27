В здании британского парламента обнаружили следы кокаина. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на собственные источники.
По информации журналистов, следы наркотика обнаружили при проведении теста с использованием бледно-розовых салфеток, которые меняют свой цвет при наличии кокаина. Положительный результат был выявлен в четырех из девяти исследуемых мест.
Больше всего следов кокаина обнаружили в туалете напротив бара, который доступен только депутатам, аккредитованным парламентским журналистам и высокопоставленным чиновникам.
В последнее время целый ряд депутатов и министров Великобритании публично признались в употреблении наркотиков. Министр по вопросам международного развития Рори Стюарт заявил, что курил опиум на свадьбе в Иране. Экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб курил марихуану в университете. Два кандидата на пост лидера Консервативной партии - Борис Джонсон и Джереми Хант - признались в курении конопли в прошлом.
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