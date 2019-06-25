На Украине создали архив секретных документов советских спецслужб

Украинский институт национальной памяти (УИНП) открыл отраслевой государственный архив секретных документов советских спецслужб. Об этом заявил руководитель института Владимир Вятрович.



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"Я уверен, что в скором будущем он станет одним из самых известных в Европе архивов, где будут храниться документы коммунистических спецслужб", - передает его слова агентство "Интерфакс".

Вятрович добавил, что публичный доступ к подобным документам является важным шагом для трансформации украинского общества. Архив гарантирует свободный доступ к сведениям о прошлом страны, которые находятся в архивах советских спецслужб.

Ранее Служба внешней разведки Украины рассекретила архивные документы о деятельности Украинской Народной Республики в 1920-1930 годах.