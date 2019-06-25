Украинский институт национальной памяти (УИНП) открыл отраслевой государственный архив секретных документов советских спецслужб. Об этом заявил руководитель института Владимир Вятрович.
"Я уверен, что в скором будущем он станет одним из самых известных в Европе архивов, где будут храниться документы коммунистических спецслужб", - передает его слова агентство "Интерфакс".
Вятрович добавил, что публичный доступ к подобным документам является важным шагом для трансформации украинского общества. Архив гарантирует свободный доступ к сведениям о прошлом страны, которые находятся в архивах советских спецслужб.
Ранее Служба внешней разведки Украины рассекретила архивные документы о деятельности Украинской Народной Республики в 1920-1930 годах.
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