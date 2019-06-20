Украинский политик: Париж и Берлин дали понять, что будут сотрудничать с Москвой, а не Киевом

Рабочая поездка действующего президента Украины Владимира Зеленского в Европу была всецело и полностью провальной.



Украина не добилась понимания у Германии из-за «Северного потока-2» / Новости от 19.01.2019 12:12

Об этом в эфире украинского информационного телеканала NewsOne заявил глава платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак.

И президент Франции Эммануэль Макрон, и канцлер Германии Ангела Меркель, указывает специалист, дали Владимиру Зеленскому понять — Париж и Берлин намерены сотрудничать с Москвой, а не Киевом.

Государства Европы, поясняет Дмитрий Спивак, изменили свое отношение к Российской Федерации. Украина тамошние страны интересует все меньше — "тренд изменился" — заявил Спивак в эфире украинского ТВ.

Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" считает, что неопытному Владимиру Зеленскому будет сложно исправить сложившуюся ситуацию.

В итоге, делится мнением Дмитрий Спивак, Украине, скорее всего, придется пойти на переговоры с Россией.