Рабочая поездка действующего президента Украины Владимира Зеленского в Европу была всецело и полностью провальной.
Об этом в эфире украинского информационного телеканала NewsOne заявил глава платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак.
И президент Франции Эммануэль Макрон, и канцлер Германии Ангела Меркель, указывает специалист, дали Владимиру Зеленскому понять — Париж и Берлин намерены сотрудничать с Москвой, а не Киевом.
Государства Европы, поясняет Дмитрий Спивак, изменили свое отношение к Российской Федерации. Украина тамошние страны интересует все меньше — "тренд изменился" — заявил Спивак в эфире украинского ТВ.
Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" считает, что неопытному Владимиру Зеленскому будет сложно исправить сложившуюся ситуацию.
В итоге, делится мнением Дмитрий Спивак, Украине, скорее всего, придется пойти на переговоры с Россией.
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