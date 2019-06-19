ООН признала власти Саудовской Аравии виновными в убийстве журналиста Хашукджи

Специальный докладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях Аньес Каламар заявила, что власти Саудовской Аравии и лично наследный принц Мухаммед ибн Салман несут ответственность за гибель журналиста Джамала Хашукджи.



Турция распространила шокирующую аудиозапись убийства журналиста Хашукджи / Новости от 13.11.2018 12:57

Представитель ООН призвала мировых лидеров расширить санкции против лидера Саудовской Аравии и его активов, пока он не понесет наказание за убийство журналиста. Каламар призвала Саудовскую Аравию прекратить сфабрикованное дело и отпустить 11 человек, которые удерживаются под стражей. Также она потребовала от наследного принца принести извинения семье Хашукджи и всей Турции.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Запад взбудоражила новость об убийстве журналиста Джамала Хашукджи.

Читайте также:

Саудовская Аравия казнит убийц Хашогги по шариату