Соединенные Штаты делают все, чтобы Иран покинул "ядерную сделку", поэтому Россия призывает Вашингтон пересмотреть свою позицию по иранской ядерной программе. В противном случае именно американская сторона будет виновата в подрыве существующих соглашений. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Начиная с мая США распространили такую деструктивную политику уже и на отдельные элементы ядерной части этого соглашения, угрожая санкциями за вывоз с территории Ирана избыточных объемов обогащенного урана и тяжелой воды", - передает его слова агентство "Коммерсантъ".
Дипломат добавил, что США с помощью шантажа и запугивания обрывают торговые и экономические связи Ирана с другими государствами, блокируют нефтяную и банковскую сферы, провоцируя Иран на "ответные радикальные шаги".
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