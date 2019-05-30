Американские БТР создали в Чехии кризисную обстановку

Чешские власти были вынуждены остановить движение американской военной техники по автодороге. Чешская армия извинилась перед гражданами, коммунисты Чехии считают, что власти "подхалимничают".



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Конвой американских военных и техники в четверг тремя колоннами въехал на территорию Чехии из Германии через пограничный пункт Розвадов с целью достичь Венгрии для участия в учениях НАТО. Конвой насчитывает около 800 военнослужащих и около 350 единиц техники, включая бронетранспортеры Stryker и Humvee, сообщает Blesk.cz.

Однако на автодороге D1 на Брно одна из колонн встала в пробке после того как в нее врезался грузовик. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал ситуацию "кризисной". Он провел переговоры с начальником генерального штаба и с министрами транспорта и обороны. "Это кризисная ситуация, которую мы решаем. Они (колонны) должны съехать с шоссе и подождать до ночи," — сказал Бабиш.

"Некоторые (машины) в неисправном состоянии, с дефектами, и, кроме того, в них врезался польский грузовик", — добавил он. Авария произошла на автостраде между городами Брно и Бржецлав.

Политики из Коммунистической партии Чехии и Моравии, противники членства Чехии в НАТО отреагировали на ситуацию с возмущением. Так, депутат парламента от коммунистов Зденек Ондрачек написал в Facebook: "Все мы знаем, что это всего лишь демонстрация силы, поскольку в противном случае технику перевозили бы вагонами по железной дороге, как это было принято раньше". Как указывает Blesk, Ондрачек планирует посещение Донецкой народной республики, где его уже встречали "красной дорожкой и гимном Чехии". Ондрачек добавил для ParlamentníListy.cz, что "мы должны задаться вопросом, почему конвои из Германии в Венгрию не идут через Австрию? Потому что австрийцы не пускают! Это только мы должны все время подхалимничать".

Еще один антиамериканский пост написал в Twitter руководитель коммунистической партии Войтех Филипп. "Если армия США хотела продемонстрировать свою силу, то походом по D1 этот план полностью провалился", — указал он.

Фото: EuroZpravy.cz

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