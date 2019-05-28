Посольство Российской Федерации в Сербии резко осудило операцию, проведенную полицией Косово.
В ходе проведенной операции на севере республики косовская полиция массово арестовывала проживающих там сербов. На данный момент известно о 22 задержанных полицейскими Косово. По меньшей мере трое человек в результате столкновений со стражами правопорядка пострадали.
Посольство РФ в Сербии заявило, что действия полиция Косово "крайне опасны" и "противоречат всем имеющимся договоренностям".
Напомним, что также стало известно и о задержании гражданина Российской Федерации Михаила Краснощекова, сотрудника миссии ООН в Косове.
Представители российской дипломатической миссии в Сербии призвали Косово в срочном порядке освободить россиянина и привлечь к ответственности всех без исключения участников "вопиющего инцидента".
Ряд средств массовой информации сообщает, что задержанный полицией Косово Михаил Краснощеков ранен и в данный момент находится в больнице.
Напомним, что действующий президент Сербии Александр Вучич в ответ на действия Косово отдал приказ привести Вооруженные силы страны в полную боевую готовность.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти частично признанного государства Косово приняли решение создать собственную армию.
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