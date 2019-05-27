При въезде в Китай у российских туристов проверят переписку в мессенджерах

Генеральное консульство России в Гуанчжоу предупредило российских туристов об ужесточении контроля при въезде в Китай. Путешественников могут попросить показать содержание своих смартфонов.



Новый мост в Китае начинает «трескаться» под ногами у туристов / Новости от 30.09.2018 23:28

Уточняется, что при при транзитном рейсе через международные аэропорты Китая, миграционные службы могут проверить путешественников. Сотрудники службы будут проводить индивидуальные собеседования, а также проверять содержание мобильных телефонов туристов: видео и фотоматериалов, электронных документов, переписок в WhatsApp, Viber и других мессенджерах.

Если китайские пограничники установят несоответствие визы и реальной цели въезда, то туристу откажут в этом праве. Затем путешественника отправят в изолированное помещение, куда не допустят консульских должностных лиц или представителей авиакомпании. Человека продержат там до ближайшего обратного рейса в страну прибытия.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что онлайн-сервис бронирования авиабилетов Aviasales выделил несколько черт того, как легко вычислить российского туриста среди других отдыхающих по его чемодану.

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