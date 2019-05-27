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Экс-министр Украины: страна терпит огромные убытки из-за отказа от сотрудничества с РФ

Мир » Бывший СССР » Украина print

Современная Украина терпит многомилионные убытки из-за отказа от экономического сотрудничества с Российской Федерацией.


Новости «Би-би-си»: как на Украине восприняли новые российские санкции / Новости от 01.11.2018 22:54

Об этом заявил бывший глава Министерства транспорта постсоветской республики Евгений Червоненко.

Сегодня выгоду от тех проектов, договоренность по которым была достигнута ранее, получает соседняя с Украиной Белоруссия, указал Червоненко.

Экс-глава Министерства транспорта Незалежной напомнил, как в далеком 2014-м году было сделано все для запуска первого поезда из Европы в Китай. Поехать поезду через Украину, посетовал Евгений Червоненко, так и не было суждено. Он уже якобы стоял загруженным в Словакии, но на Украине грянул государственный переворот, и никто не решился пустить поезд по территориям постсоветской республики.

Так рухнули дальновидные планы украинского правительства о запуске регулярного движения поездов из государств Европы в Китайскую народную республику. Теперь поезда из европейских стран в Поднебесную ходят через Белоруссию, указал Евгений Червоненко. По его словам, через страну в неделю проезжают 75 таких поездов.

Также Червоненко рассказал о том, что представители европейского бизнеса не понимают, почему Украина упускает хорошую возможность зарабатывать. По его словам, западные частные предприниматели постоянно задают ему такой вопрос в частных беседах. Один француз даже, заявил бывший глава Министерства транспорта Украины, спросил у него: "На Украине совсем с головой не дружат?".

Евгений Червоненко уверен, что постсоветская республика из-за отказа от экономического сотрудничества с Россией теряет десятки миллиардов долларов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинские средства массовой информации уличили Петра Порошенко в использовании газовых месторождений Украины в своих алчных корыстных целях.   

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