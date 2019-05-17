Трамп желает видеть на границе с Мексикой стальное ограждение, а не бетонную стену

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд хочет, чтобы на государственной границе страны с Мексикой возвели черное стальное ограждение.
Об этом, ссылаясь на источники в администрации президента США, сообщает The Washington Post.
Раньше же, напоминают средства массовой информации, Дональд Трамп желать видеть на госгранице США с Мексикой не стальное ограждение, а бетонную стену.
Так, по мнению американского президента, ограждение должно состоять из стальных прутьев черного цвета. Благодаря такому оттенку, считает Трамп, металл летом будет легко нагреваться, что также помешает взобраться на нее.
Глава государства неоднократно заявлял о том, что строительство стены уже якобы давно ведется. Как сообщили The Washington Post источники в американском правительстве, Дональд Трамп неоднократно просит инженеров сделать стену "эстетически приятной".
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