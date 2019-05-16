Меркель подтвердила намерение закончить карьеру политика

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала журналистам, что не собирается занимать руководящих постов в стране после окончания своего избирательного срока. Этим заявлением Меркель подтвердила ранее озвученное ей заявление об уходе из политики.



Меркель публично оскорбила Мэй / Новости от 21.09.2018 12:06

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Ангела Меркель хотела уйти с поста председателя партии ХДС. До сих пор Меркель всегда заявляла, что посты председателя ХДС и канцлера ФРГ должен занимать один человек. Поэтому она говорила, что собирается выставить свою кандидатуру на пост главы ХДС на партийном съезде в начале декабря 2018 года. По данным источников в ХДС, такое решение Меркель связано с плохими результатами, полученными ХДС на земельных выборах в Гессен.

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