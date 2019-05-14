Депутат Рады оценил последствия разрыва отношений с РФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что при полном разрыве связей с Россией Украина останется без помощи Востока. Он посоветовал команде Зеленского стать "ласковым теленком, который из двух маток сосет" и поддерживать позитивные взаимодействия с Востоком и с Западом.
С таким заявлением выступил Рабинович во время эфира на телеканале "112 Украина". Он добавил, что с СНГ и Россией необходимо восстанавливать связь, но это не означает, что нужно отвернуться от Европы и Соединенных Штатов. По мнению политика, интеграцию в ЕС необходимо продолжать.
В преддверии инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского в стране с новой силой обострился вопрос отношений с Россией. Накануне пока действующий глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил Совету Европы, что незалежная выйдет из ПАСЕ в случае, если России вернут право голоса в Парламентской ассамблее.
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