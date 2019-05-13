У 1,2 млн свиней из Вьетнама обнаружена неизлечимая африканская чума

Более 1,2 миллиона свиней уничтожено во Вьетнаме из-за африканской чумы свиней.



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Об этом сообщает официальное информационное агентство правительства Китайской Народной Республики "Синьхуа".

В Министерстве сельского хозяйства Вьетнама заявили, что вспышка чумы произошла в 29 городах и провинциях. Заразились 1,2 миллиона особой — больше 4% всей популяции свиней в стране.

Всех их пришлось уничтожить.

Африканская чума свиней относится к числу особо опасных заразных вирусных заболеваний. Для человека оно опасности не представляет, но таит в себе серьезную угрозу сельскохозяйственной отрасли. Дело в том, что африканская чума свиней совершенно не поддается лечению.