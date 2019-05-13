При Вучиче Сербия не войдет в НАТО

Сербия не войдет в состав НАТО до тех пор, пока действующий президент страны Александр Вучич находится на своем посту.
Об этом заявил глава Министерства обороны Сербии Александар Вулин.
Сербия, заявил Вулин, была и будет государством нейтральным.
Ни официальный Белград, ни местное население, добавил глава Минобороны Сербии, не могут простить Североатлантическому альянсу бомбардировки канувшей ныне в небытие Югославии.
Фото: vucic.rs
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