В WikiLeaks надеются на полное оправдание Ассанжа

Главный редактор сайта WikiLeaks Кристин Храфнссон заявил, что Джулиан Ассанж готов предстать перед шведскими властями и ответить на все вопросы следствия. Храфнссон в своем Twitter добавила, что возобновление дела об изнасиловании против Ассанжа позволит последнему полностью очистить свое имя.



Как Ассанж жил в посольстве Эквадора: видео с камер наблюдения

Ранее "Правда.ру" сообщала, что шведская прокуратура объявила о возобновлении дела против Ассанжа. В 2010 году его обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Сторона обвинителей попросила о возобновлении дела после того, как создателя WikiLeaks заключили под стражу в Великобритании и экстрадировали из Эквадора.

Джулиан Ассанж является создателем сайта WikiLeaks, опубликовавшего секретные документы и внутреннюю почту госучреждений США. Среди прочих документов была опубликована видеозапись, подтверждающая убийство американскими военными мирных жителей в Ираке в 2007 году.

В конце 2010 года Ассанж был арестован полицией Лондона, его обвинили в изнасиловании. В скором времени его выпустили из тюрьмы под залог. В 2012 году Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2017 году шведская прокуратура отказалась от обвинений в изнасиловании, но правительство Англии все равно заявило, что задержит его, если он выйдет из посольства.

В США Джулиану Ассанжу грозит пожизненный срок за шпионаж.

Читайте также:

Эквадор не выдал, а выгодно продал Ассанжа