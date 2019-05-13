Трамп заявил о контроле США над Китаем в торговых отношениях

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter безапелляционно высказался по поводу введения новых пошлин для китайских товаров. По его словам, это принесет государству миллиарды, которые будут вложены в сельское хозяйство и помощь нуждающимся.

Белый дом в минувшую пятницу издал указ, повышающий пошлины на китайскую продукцию. По словам Трампа, китайская сторона попыталась нарушить условия ранее оговариваемой сделки, что и послужило изменениям в торговых отношениях двух стран.

Трамп предложил экспортерам китайской продукции в США самим заняться производством аналогичных товаров или импортировать их из стран, где нет таких пошлин.

"Мы будем брать с Китая десятки миллиардов долларов в пошлинах", - написал политик в своем Twitter.

Полученные средства будут направлены на развитие сельского хозяйства в стране. А часть полученной от этого продукции направят голодающим людям по всему миру, заключил Трамп.

Американский президент ранее говорил, что переговоры с Китаем продолжаются. Если стороны достигнут понимания, пошлины могут быть сняты.

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