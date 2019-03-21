На eBay продали Библию с поддельным автографом Трампа

В 325 долларов обошелся покупателю экземпляр Библии с подписью Дональда Трампа. Продавец утверждает, что это одна из книг, на которох президент поставил автограф две недели назад, посетив баптистскую церковь в штате Алабама.

Ранее на интернет-аукционе eBay книги с подписью Трампа были проданы за 10 и даже 25 тысяч, однако в этот раз продавцу не удалось найти покупателя даже 525 долларов, так что в процессе продажи цена оказалась существенно снижена.

Опрошенные NBS эксперты считают, что в данном случае автограф подделан, несмотря на прилагаемый к лоту "сертификат подлинности". Так, глава компании, занимающейся проверкой подлинности автографов знаменитостей, Джастин Стеффман назвал шансы этой подписи на аутентичность "равными нулю". Также специалист отметил высокий спрос на автографы действующего президента США, а следовательно — их ценность, которая объясняется своеобразием почерка Трампа "напоминающего диаграмму частоты ударов сердца".

По мнению экспертов компании PSA/DNA, также категорически отрицающих подлинность подписи на Библии, до 50% выставленных на eBay автографов подделаны.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о письме Меланьи Трамп Памеле Андерсон с благодарностью за подаренную шубу российского производства.

Источник фото: Страничка Рашель Скотт в twitter.

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