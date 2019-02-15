Представитель МИД РФ: после санкций США останется только вторжение

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об еще одном способе давления на Россию, который США неоднократно использовали на других странах.

По мнению Захаровой, помимо санкций США могут инициировать военное вторжение, что они неоднократно делали на протяжении последних годов.

"Необходимо учитывать, что Соединенные Штаты Америки имеют не так много рычагов давления на Россию. Антироссийские санкции не дают желаемого эффекта, поэтому, чтобы получить желаемый результат США могут инициировать военное вторжение. Но это произойдет только в крайнем случае, хотя таких примеров немало", — рассказала Захарова.

Напомним, "Правда.Ру" неоднократно сообщала о том, что антироссийские санкции США не имеют большой эффективности. Например, эксперт Дмитрий Абзалов рассказал "Правде.Ру" реальный способ обхода санкций, который могут применить российские компании. Также "Правда.Ру" рассказывала о том, что европейские страны нашли метод, по которому можно обойти антииранские санкции.

Фото: Facebook/Мария Захарова

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