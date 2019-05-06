Юрист Трампа предлагает продлить его президентский срок

Президент США опубликовал в Twitter призыв своего юриста о продлении президентского срока. Джерри Фалуэлл-младший считает, что президентский срок Дональда Трампа необходимо продлить на два года, поскольку именно столько длилось расследование спецпрокурора Роберта Мюллера.



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"Дональду Трампу должны компенсировать то время, на протяжение которого он не занимался своими прямыми обязанностями, а был вынужден бороться с коррумпированными и продажными чиновниками, пытавшимися устроить государственный переворот", - пояснил свою позицию юрист.

Сам Дональд Трамп согласен со своим юристом. Он подчеркнул, что утраченное время уже не вернуть, но, даже этот отрезок времени был самым успешным в новейшей истории Соединенных Штатов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер раскритиковал генерального прокурора США за искажение смысла его доклада о "российском вмешательстве" в выборы президента США в 2016 году. Мюллер призвал генпрокурора опубликовать полную версию своего отчета.

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