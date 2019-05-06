Юрист Трампа предлагает продлить его президентский срок

Президент США опубликовал в Twitter призыв своего юриста о продлении президентского срока. Джерри Фалуэлл-младший считает, что президентский срок Дональда Трампа необходимо продлить на два года, поскольку именно столько длилось расследование спецпрокурора Роберта Мюллера.
"Дональду Трампу должны компенсировать то время, на протяжение которого он не занимался своими прямыми обязанностями, а был вынужден бороться с коррумпированными и продажными чиновниками, пытавшимися устроить государственный переворот", - пояснил свою позицию юрист.
Сам Дональд Трамп согласен со своим юристом. Он подчеркнул, что утраченное время уже не вернуть, но, даже этот отрезок времени был самым успешным в новейшей истории Соединенных Штатов.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер раскритиковал генерального прокурора США за искажение смысла его доклада о "российском вмешательстве" в выборы президента США в 2016 году. Мюллер призвал генпрокурора опубликовать полную версию своего отчета.
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