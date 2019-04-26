Германию удивили попытки российских дипломатов "запугать" Зеленского

Постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген удивился отношению России к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, которого российские дипломаты "пытаются запускать".
Как сообщает агентство "РИА Новости", Хойсген также раскритиковал учебники МГИМО по дипломатии. "В них говорится, что когда к власти в другой стране приходит неопытный лидер, то надо попытаться его запугать", - сказал он.
Во внешнеполитической практике Германии новому лидеру государства принято высылать "риторические цветы", добавил немецкий дипломат. По его мнению, России следовало бы договориться о режиме прекращения огня на Донбассе или освободить украинских моряков.
"Цветы посылать рано. Сигналы, которые исходят от Зеленского, пока противоречивые", - ответил Хойсгену постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
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