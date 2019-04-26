В Белом доме стремятся как можно быстрее подготовить новое ядерное соглашение

Администрация Дональда Трампа ведет переговоры с министерствами о подготовке нового ядерного соглашения, которое Вашингтон намерен предложить Москве и Пекину. Президент США хочет, чтобы этот документ был подписан до окончания срока его полномочий.
"У нас есть амбиции предоставить президенту варианты соглашения как можно быстрее, чтобы оставить ему как можно больше места в календаре", — сообщил CNN высокопоставленный источник в Белом доме.
Ряд экспертов подозревает Дональда Трампа в неискренности, полагая, что разговоры о соглашении с участием Китая являются лишь прикрытием его нежелания продлевать российско-американский договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Так, старший политический директор Центра по контролю над вооружениями и нераспространению Александра Белл убеждена в стремлении Трампа избавиться от СНВ, как излишнего ограничителя.
Схожую точку зрения высказывают и российские дипломаты. В частности, посол России в США Анатолий Антонов выразил обеспокоенность отсутствием шагов к продлению действующего договора.
"Продление нового СНВ — это не простая формальность, которую можно было бы решить за пару недель", — заявил на конференции по контролю за вооруженяими Анатолий Антонов.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что выступая в эфире Fox News Дональд Трамп заявил о необходимости всем странам полностью избавиться от ядерного оружия.
Источник фото: Официальная страница Дональда Трампа в facebook.
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