В Белом доме стремятся как можно быстрее подготовить новое ядерное соглашение

Администрация Дональда Трампа ведет переговоры с министерствами о подготовке нового ядерного соглашения, которое Вашингтон намерен предложить Москве и Пекину. Президент США хочет, чтобы этот документ был подписан до окончания срока его полномочий.



Трамп готовит \"ядерную сделку\" с Россией?

"У нас есть амбиции предоставить президенту варианты соглашения как можно быстрее, чтобы оставить ему как можно больше места в календаре", — сообщил CNN высокопоставленный источник в Белом доме.

Ряд экспертов подозревает Дональда Трампа в неискренности, полагая, что разговоры о соглашении с участием Китая являются лишь прикрытием его нежелания продлевать российско-американский договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Так, старший политический директор Центра по контролю над вооружениями и нераспространению Александра Белл убеждена в стремлении Трампа избавиться от СНВ, как излишнего ограничителя.

Схожую точку зрения высказывают и российские дипломаты. В частности, посол России в США Анатолий Антонов выразил обеспокоенность отсутствием шагов к продлению действующего договора.

"Продление нового СНВ — это не простая формальность, которую можно было бы решить за пару недель", — заявил на конференции по контролю за вооруженяими Анатолий Антонов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что выступая в эфире Fox News Дональд Трамп заявил о необходимости всем странам полностью избавиться от ядерного оружия.

Источник фото: Официальная страница Дональда Трампа в facebook.

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