Советник Зеленского заподозрил Раду в попытке конституционного переворота

Законопроект о президенте, внесенный на рассмотрение в Верховную Раду Украины, фактически упраздняет полномочия главы государства. Такое мнение высказал советник избранного президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.
"Это отчасти можно назвать попыткой конституционного переворота, потому что абсолютно нарушается баланс. При всем уважении, этот законопроект - это фактически упразднение или очень серьезное ограничение полномочий президента, предусмотренных действующей Конституцией", - рассказал он в интервью телеканалу "1+1".
Напомним, что законопроект о президенте предполагает серьезное ограничение полномочий президента Украины по формированию состава правительства. В настоящее время лидер государства сам назначает министра обороны и министра иностранных дел. Согласно предложенным поправкам, президент сможет выбирать их лишь из числа одобренных парламентом кандидатов.
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