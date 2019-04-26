Советник Зеленского заподозрил Раду в попытке конституционного переворота

Законопроект о президенте, внесенный на рассмотрение в Верховную Раду Украины, фактически упраздняет полномочия главы государства. Такое мнение высказал советник избранного президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.



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"Это отчасти можно назвать попыткой конституционного переворота, потому что абсолютно нарушается баланс. При всем уважении, этот законопроект - это фактически упразднение или очень серьезное ограничение полномочий президента, предусмотренных действующей Конституцией", - рассказал он в интервью телеканалу "1+1".

Напомним, что законопроект о президенте предполагает серьезное ограничение полномочий президента Украины по формированию состава правительства. В настоящее время лидер государства сам назначает министра обороны и министра иностранных дел. Согласно предложенным поправкам, президент сможет выбирать их лишь из числа одобренных парламентом кандидатов.