Афганские военные убивают больше мирных граждан, чем террористов - ООН

Организация Объединенных Наций подсчитала количество убитых мирных граждан Афганистана и выяснила, что местная армия убивает больше мирных, чем террористов. Самые большие жертвы происходят при авиаударах.
Например, только за первые три месяца 2019 года более 1,7 тысячи афганцев погибли либо получили ранения в результате бомбардировок с воздуха. Примечательно то, что количество жертв существенно снизилось по сравнению с 2018 годом. За аналогичный период 2018 года в результате авиаударов было убито 2,3 тысячи мирных жителей.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, почему военный конфликт в Афганистане еще очень далек от завершения.
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