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ТОП-АЗС Украины внезапно прекратили продажу топлива

Мир » Бывший СССР » Украина

14 мая правительство Украины приняло решение ограничить цены на бензин и дизель, и ситуация с автомобильным топливом в стране развернулась самым неожиданным образом.

ТОП-АЗС Украины внезапно прекратили продажу топлива
  • В соответствии с постановлением Кабмина, торговая наценка не должна превышать 5-7 гривен на литр, а средние цены должен определять "Нафтогаз" на основании данных Platts CIF NWE.

Уже 16 мая, ряд крупных украинских сетей — ОККО, WOG, Socar, КЛО — заявили, что останавливают продажи премиальных марок 95-го бензина и дизеля.

  • Причина проста — работать себе в убыток не хочет никто.

Власти пошли на попятный

Чтобы как-то сгладить ситуацию, в Министерстве развития экономики торговли и сельского хозяйства Украины срочно "скорректировали" позицию.

Там пояснили, что ограничение максимальной торговой надбавки не касается "брендового премиального" топлива, которое предлагается на автозаправочных станциях по более высокой цене, чем "социально значимое".

В перечень социально значимых товаров, на которые распространяется действие правительственного постановления о применении максимальной торговой надбавки на бензин и дизель, включены

  • "обычный" бензин марки А-92, бензин марки А-95 и дизельное топливо.

Похоже, что начинают сбываться прогнозы, озвученные украинскими экспертами ещё в 2019 году.

Вот, что тогда писала "Правда.ру"

Украинский эксперт: запрет поставок нефтепродуктов из России грозит нам большими проблемами

18 апреля председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов. По словам премьер-министра, решение стало вынужденным ответом на аналогичный шаг властей Украины.

Запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов вступает в силу 1 июня текущего года. Ввоз сырья будет возможен лишь на основании специальных разрешений российского правительства.

Решение правительства России по просьбе "Правды.Ру" прокомментировал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По мнению эксперта, запрет экспорта нефтепродуктов из России — это крайне неблагоприятная ситуация для Украины, поскольку на сегодняшний день Киев очень сильно зависим от них.

"Нефтепродукты действительно очень существенно. Потому что это грозит дефицитом бензина. Понятно, что мы часть нефтепродуктов в Белоруссии получаем, никто не спорит. Но, в принципе, мы где-то половину получали из России", — подчеркивает Александр Охрименко.

Он добавил, что на Украине есть сети российских заправочных станций, работают они "на российских нефтепродуктах". Поэтому получается, что премьер Медведев "сам же убивает российский бизнес", полагает украинский эксперт.

"Что касается нефти, тут проблемы нет, нефть мы давно не получаем, давно не перерабатываем", — сказал Охрименко.

 

 

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Рост цен на бензин в 2021 году
Автор: Ольга Лебедева
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