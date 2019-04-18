Современная Эстония переживает очередную волну случаев героизации нацизма.
Так, например, в постсоветской республике в сентябре минувшего года в городе Лихула воссоздали памятник легионерам 20-й эстонской дивизии "Ваффен-СС".
Об этом говорится в материалах к встрече действующего президента Российской Федерации Владимира Путина с главой Эстонии Керсти Кальюлайд.
Также в качестве примеров героизации нацизма указано появление в Эстонии в июне прошлого года мемориальной доски к 110-летию со дня рождения полковника "Ваффен-СС" Ребане.
В правительстве Российской Федерации подчеркнули, что современная Эстония ведет также целенаправленную политику по вытеснению русского языка.
Отметим, что встреча президента РФ Владимира Путина и главы Эстонии Керсти Кальюлайд проходит сегодня, 18 апреля, в Москве. Примечательно, что в ходе ее российский президент отметил "ненормальность" отсутствия эффективного дипломатического диалога меж Москвой и Таллином.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Керсти Кальюлайд и тогдашний президент Грузии Георгий Маргвелашвили провели рабочую встречу в Таллине.
Также "Правда.Ру" писала о том, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд предложила ввести в стране единую систему школьного образования на государственном, эстонском языке.
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Эстонские политики давно пребывают в растерянности. Ведь в Таллине уже почти год нет посла США. Может быть, поэтому до эстонского президента Керсти Кальюлайд дошло, что можно и даже нужно срочно нанести визит в Москву? Ведь европейские дотации скоро прекратятся, а развитие Эстонии без сотрудничества с Россией попросту невозможно.
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