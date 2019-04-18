Широкий резонанс вызвали заявления кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, выступившего против предоставления особого статуса Донбассу, а также отказавшегося в случае победы на выборах подписать закон об амнистии ополченцев ЛНР и ДНР.
Заявления Владимира Зеленского по просьбе "Правды.Ру" прокомментировал глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
По словам эксперта, согласно Минским соглашениям у Донбасса нет особого статуса, а есть лишь расширенные полномочия органов местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской области. Поэтому не может быть и речи об автономии или особом статусе Донбасса. "Поэтому с юридической точки зрения не стоит переоценивать эти слова Зеленского", — пояснил Руслан Бортник.
Слова Зеленского об амнистии ополченцев показались эксперту свидетельством того, что политик не до конца разобрался в существующей ситуации. "Минские соглашения предусматривают абсолютную и безусловную амнистию. Сегодня он формирует позицию под давлением правых", — подчеркнул собеседник "Правды.Ру".
Однако он добавил, что у Зеленского есть шанс достигнуть мира и завершить конфликт на Донбассе, но с учетом геополитической ситуации, вероятнее всего, Донбасс сохранит свой статус-кво.
"Возможно, сам конфликт станет еще более холодным, еще меньше будет там вооруженных стычек. Произойдет определенная демилитаризация военной части конфликта. Возможно, Зеленский пойдет на деблокаду Донбасса экономическую и торговую. Но достигнуть политического урегулирования будет крайне-крайне сложно", — заключил Руслан Бортник.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский заявил о важной роли Степана Бандеры в истории страны, а также назвал процесс декоммунизации нормальным явлением.
"В целом, я нормально отношусь к декоммунизации. Общество это выбрало — и нормально. Есть неоспоримые герои. Степан Бандера — герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно. Это один из тех людей, которые защищали свободу Украины", — сказал политик.
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