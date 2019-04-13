В США выпустили духи с ароматом открытого космоса

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin выпустила довольно необычный парфюм.



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Так, заявляют специалисты, они выпустили духи с ароматом открытого космоса.

По словам представителей американской корпорации Lockheed Martin, столь оригинальный запах будет очень сложно уловить. Для того, чтобы почувствовать аромат открытого космоса, советуют они, необходимо представить себе запах из открытого пакета нового садового грунта.

Также в духах присутствуют запахи весны, ветра и нагретых солнцем листьев.

В описании к парфюму также указывается, что он имеет металлическую основу с нотками чистоты и "стерильности высокотехнологичного оборудования".

Кроме того, в духах, по словам специалистов, присутствует оттененный "огненный привкус пара", который исчезает в атмосфере. Именно эту комбинацию ароматов, указывают эксперты из Lockheed Martin, они и пытались воссоздать.

Дело в том, что именно таким образом запах открытого космоса описал астронавт Тони Антонелли во время встречи посадочного модуля.

Ограниченная версия этих духов, отметим, получила название Vector.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Соединенных Штатах Америки предложили продать один из своих штатов, Монтану, соседней Канаде. По словам авторов набирающей популярность петиции, за вырученные с продажи 1 триллион долларов можно погасить часть огромного государственного долга США.

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