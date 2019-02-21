Граждане США предложили продать "ненужный" штат Монтана за $1 трлн

В Соединенных Штатах Америки предложили продать один из своих штатов, Монтану, соседней Канаде.

Об этом пишет американское издание The New York Post.

Так, пишут авторы материала, со столь любопытной идеей выступил один из жителей США. Неравнодушный мужчина подал петицию американским властям. Примечательно, что американец установил даже сумму, за которую, как ему кажется, можно продать Монтану. Так, выручить за "бесполезный", по его словам, американский штат, можно 1 триллион долларов.

На полученные Вашингтоном деньги с покупки, что любопытно, американец хочет уменьшить государственный долг Соединенных Штатов Америки. По мнению мужчины, он слишком огромен. А в штате Монтана, заявил он, из примечательного все равно есть только бобры.

Петиция неравнодушного гражданина США собрала уже свыше 10 тысяч подписей. Власти Монтаны всерьез обеспокоились этим, пишет The New York Post, и уже приступили к разработке законопроекта, что запретит продажу их вотчины.

Отметим, что штат Монтана является одним из самых малонаселенных в США. Так, на сегодняшний день в "Штате сокровищ" — именно так звучит прозвище Монтаны — проживает чуть больше миллиона человек. В Биллингсе же, например, крупнейшем городе штата, проживает всего 100 тысяч человек. Находится Монтана на самом севере Соединенных Штатов Америки, на границе с Канадой.

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