76% граждан Украины ожидают фальсификаций во втором туре выборов

Лишь 14% украинских избирателей полагают, что второй тур президентских выборов в стране пройдет без фальсификаций при голосовании. Такие данные представила 11 апреля Социологическая группе "Рейтинг", независимая украинская исследовательская организация.

По результатам проведенного группой опроса оказалось, что 39% респондентов ожидают серьезных фальсификаций, еще 37% прогнозируют незначительные фальсификации. Особым скептицизмом в отношении честности выборов отличаются жители южных и восточных регионов страны — там о будущих масштабных нарушениях социологам ответили 51% и 49% респондентов соответственно.

Среди сторонников действующего президента Петра Порошенко подавляющее большинство воспринимает предстоящие выборы, как честные, и лишь 17% прогнозируют значительные нарушения при подсчете голосов. Среди избирателей Владимира Зеленского масштабных нарушений ожидают 48% опрошенных.

Второй тур президентских выборов на Украине должен состояться 21 апреля. По данным опросов, за действующего главу государства готовы проголосовать 24% избирателей, для его оппонента — шоумена Владимира Зеленского — 61%.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о появлении в одном из телеграмм-канала видеоролика, на котором Владимира Зеленского сбивает фура. В штабе оппозиционного кандидата создание ролика приписывают команде Порошенко.

Источник фото: wikimedia. org

Читайте также

Лукашенко уверен в победе Порошенко во втором туре президентских выборов

Зеленский стал президентом. Что дальше?

Выборы на Украине: и это все о них