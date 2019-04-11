76% граждан Украины ожидают фальсификаций во втором туре выборов.

Лишь 14% украинских избирателей полагают, что второй тур президентских выборов в стране пройдет без фальсификаций при голосовании. Такие данные представила 11 апреля Социологическая группе "Рейтинг", независимая украинская исследовательская организация.
По результатам проведенного группой опроса оказалось, что 39% респондентов ожидают серьезных фальсификаций, еще 37% прогнозируют незначительные фальсификации. Особым скептицизмом в отношении честности выборов отличаются жители южных и восточных регионов страны — там о будущих масштабных нарушениях социологам ответили 51% и 49% респондентов соответственно.
Среди сторонников действующего президента Петра Порошенко подавляющее большинство воспринимает предстоящие выборы, как честные, и лишь 17% прогнозируют значительные нарушения при подсчете голосов. Среди избирателей Владимира Зеленского масштабных нарушений ожидают 48% опрошенных.
Второй тур президентских выборов на Украине должен состояться 21 апреля. По данным опросов, за действующего главу государства готовы проголосовать 24% избирателей, для его оппонента — шоумена Владимира Зеленского — 61%.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о появлении в одном из телеграмм-канала видеоролика, на котором Владимира Зеленского сбивает фура. В штабе оппозиционного кандидата создание ролика приписывают команде Порошенко.
Источник фото: wikimedia. org
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