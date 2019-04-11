Штаб Порошенко обвинили в публикации видео, где Зеленского сбивает фура

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявила о том, что штаб действующего президента страны Петра Порошенко опубликовал видео, на котором показана смерть Зеленского.

Ролик был опубликован накануне в Telegram-канале, связанном с предвыборным штабом Порошенко, подчеркивается на официальном сайте Зеленского.

В небольшом десятисекундном ролике Зеленский идет в толпе людей, однако затем его неожиданно сбивает грузовик, после чего на экране появляется кокаиновая дорожка с надписью "У каждого своя дорога".

В штабе Петра Порошенко данный видеоролик никак не прокомментировали.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Порошенко признал свой предвыборный плакат "Или Порошенко, или Путин" неудачным. Украинский президент также добавил, что не намекает на связь своего конкурента в борьбе за пост президента Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Агитационные плакаты, на которых Петр Порошенко противопоставлял себя российскому президенту, были замечены в Киеве. Изображению соответствовала подпись: "21 апреля. Решающий выбор!". Действующий президент Украины неоднократно заявлял, что его главным оппонентом на выборах является именно Путин

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