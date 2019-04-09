Радикал Ляшко назвал Зеленского и Порошенко "пигмеями"

Лидер Радикальной партии и экс-кандидат на пост президента Украины Олег Ляшко назвал Петра Порошенко и Владимира Зеленского "пигмеями" и заявил, что он и его партия не поддержат ни одного из кандидатов. Об этом сообщает агентство ТАСС.

"Мы удивляемся, почему люди выезжают за границу. Они не видят перспективы, потому что кандидаты обмельчали. Это пигмеи, которые могут состязаться только анализами. Именно поэтому ни я, ни наша команда не поддерживаем ни одного из кандидатов", - сказал Ляшко.

По его словам, президентская гонка на Украине превратилась в цирк и профанацию, поскольку кандидаты на пост президента 45-миллионной страны соревнуются не программами и идеями о дальнейших путях развития государства, а тем "у кого какие анализы".

"Вы мне расскажите, какая разница людям, которые сидят без работы и зарплат?", - заключил политик.

Напомним, что, по итогам первого тура президентских выборов на Украине, Олег Ляшко набрал лишь 5,45% голосов избирателей, заняв седьмую строчку.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко не остался в стороне от темы дебатов между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Брат мэра Киева Виталия Кличко усомнился в честности тестов, которые прошли политики в разных лабораториях.

На фото: Олег Ляшко

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