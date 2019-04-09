Порошенко признал свой предвыборный плакат с Путиным неудачным

Действующий президент Украины Петр Порошенко признался, что его предвыборный плакат "Или Порошенко, или Путин" оказался неудачным. Об этом глава государства рассказал в интервью украинскому телеканалу ICTV.
Порошенко также добавил, что не намекает на связь своего конкурента в борьбе за пост президента Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.
"Я не обвиняю Зеленского в том, что он агент Путина. И, если кто-то это понял так, то я извиняюсь", - сказал украинский лидер.
Напомним, что агитационные плакаты, на которых Петр Порошенко противопоставлял себя российскому президенту, были замечены в Киеве. Изображению соответствовала подпись: "21 апреля. Решающий выбор!". Действующий президент Украины неоднократно заявлял, что его главным оппонентом на выборах является именно Путин. Любое ослабление Украины неизбежно усиливает российского президента, предупреждал своих избирателей Порошенко.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что лидер Радикальной партии и экс-кандидат на пост президента Украины Олег Ляшко назвал Петра Порошенко и Владимира Зеленского "пигмеями" и заявил, что он и его партия не поддержат ни одного из кандидатов.
По словам Ляшко, президентская гонка на Украине превратилась в цирк и профанацию, поскольку кандидаты соревнуются не программами и идеями, а тем "у кого какие анализы".
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