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Источник Правда.Ру

Bloomberg: Конгресс США проявляет гораздо меньше интереса к санкциям против РФ

Мир » Северная Америка » США и Канада

Регулярные высказывания по поводу необходимости наказания Российской Федерации за вмешательство в президентские выборы в Соединенных Штатах Америки наталкиваются на снижение энтузиазма американского Конгресса в этом отношении.

Bloomberg: Конгресс США проявляет гораздо меньше интереса к санкциям против РФ. 402567.jpeg

Об этом заявил американский сенатор Марко Рубио. Слова его передает новостной портал Bloomberg.

Так, указал Марко Рубио, на сегодняшний день все меньше представителей правительства Соединенных Штатов Америки, заинтересованы в новых санкциях и торговых ограничениях в отношении Российской Федерации. Американский сенатор, пишут авторы материала, выразил надежду, что несмотря на это к нему и его единомышленникам в ближайшее время присоединятся новые члены Конгресса Соединенных Штатов Америки.

Сенатор Марко Рубио, отмечает новостной портал Bloomberg, является одним из авторов внесенного в Конгресс США антироссийского законопроекта и активным критиком деятельности российского правительства.

Подавляющее большинство представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки, сообщает новостной портал Bloomberg, заинтересованы в "наказании" Российской Федерации. Однако, пишут авторы материала, к единому мнению относительно необходимости антироссийских санкций и торговых ограничений американские законодатели не могут прийти из-за опасений по поводу нежелательных экономических последствий и сложностей, связанные с прохождением законов через разделенный Конгресс при отсутствии поддержки со стороны главы государства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о своей уверенности в скором налаживании дипломатических отношений Вашингтона и Москвы. Об этом глава государства заговорил в ходе встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом в Белом доме.

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