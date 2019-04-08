Bloomberg: Конгресс США проявляет гораздо меньше интереса к санкциям против РФ

Регулярные высказывания по поводу необходимости наказания Российской Федерации за вмешательство в президентские выборы в Соединенных Штатах Америки наталкиваются на снижение энтузиазма американского Конгресса в этом отношении.
Об этом заявил американский сенатор Марко Рубио. Слова его передает новостной портал Bloomberg.
Так, указал Марко Рубио, на сегодняшний день все меньше представителей правительства Соединенных Штатов Америки, заинтересованы в новых санкциях и торговых ограничениях в отношении Российской Федерации. Американский сенатор, пишут авторы материала, выразил надежду, что несмотря на это к нему и его единомышленникам в ближайшее время присоединятся новые члены Конгресса Соединенных Штатов Америки.
Сенатор Марко Рубио, отмечает новостной портал Bloomberg, является одним из авторов внесенного в Конгресс США антироссийского законопроекта и активным критиком деятельности российского правительства.
Подавляющее большинство представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки, сообщает новостной портал Bloomberg, заинтересованы в "наказании" Российской Федерации. Однако, пишут авторы материала, к единому мнению относительно необходимости антироссийских санкций и торговых ограничений американские законодатели не могут прийти из-за опасений по поводу нежелательных экономических последствий и сложностей, связанные с прохождением законов через разделенный Конгресс при отсутствии поддержки со стороны главы государства.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о своей уверенности в скором налаживании дипломатических отношений Вашингтона и Москвы. Об этом глава государства заговорил в ходе встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом в Белом доме.
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