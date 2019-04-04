"Стахановский" хлеб декоммунизировали на Украине

Украина продолжает вести борьбу с "коммунистическим наследием". Местные власти Николаевской области провели декоммунизацию хлеба. После настоятельной рекомендации от чиновников хлеб "Стахановский" стал "Галицким".
Представитель хлебзавода, который выпускал "Стахановский" хлеб утверждает, что на их адрес пришло официальное письмо от администрации Николаевской области, подписанное лично главой облгосадминистрации. В письме нам рекомендуют изменить название хлеба, поскольку Стаханов Алексей Григорьевич запомнился как начальник сектора социалистического соревнования.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала обзорный материал одного из самых больших законопроектов о декоммунизации на Украине. Верховная переименовала более 300 населенных пунктов в рамках пресловутой кампании "декоммунизации". Под эту кампанию попали и два крупных города — Днепропетровск и Днепродзержинск. По наивной идее нардепов, украинцы отныне должны называть их Днипро и Каменское.
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