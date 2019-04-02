Израильтянка попала в больницу после диеты, состоящей из фруктового сока

Жительница израильского города Тель-Авив попала в больницу после диеты, состоящей из одного только фруктового сока. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации журналистов, подобную диету израильтянке посоветовал эксперт по нетрадиционной медицине, к которому обратилась недовольная своим весом женщина. Она строго придерживалась указанной диеты в течение трех недель. За это время женщина сильно похудела, став весить меньше 40 килограмм. В ее организме также серьезно нарушился водно-солевой баланс.

По словам врачей, существует серьезная опасность того, что три недели питания фруктовым соком привели к непоправимому повреждению мозга женщины. Причиной этому могла стать гипонатриемия - падение концентрации ионов натрия в крови человека. Из-за чего вода в перераспределяется из плазмы крови в клетки организма.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские ученые пришли к выводу, что фруктовые соки могут быть крайне опасными для здоровья.

Ученые выяснили, что употребление сладких напитков, в том числе фруктовых соков, увеличивает риск преждевременной смерти у людей старше 45 лет. Те, кто выпивал около одного литра сладких напитков в день, умирали вдвое чаще от ишемической болезни сердца, чем те, кто пил менее 30 миллилитров в день.

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