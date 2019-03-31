В КНДР назвали "террористической атакой" нападение на свое посольство в Мадриде

Нападение на посольство Северной Кореи в столице Испании Мадриде является "серьезной террористической атакой". Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление Министерства иностранных дел КНДР.

"Незаконное вторжение на территорию дипломатического представительства, а также акт кражи - есть серьезное нарушение государственного суверенитета и грубое нарушение международного права", - сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства Северной Кореи.

Он также добавил, что власти КНДР внимательно следят за расследованием и ждут справедливого наказания исполнителей и заказчиков нападения.

Напомним, что нападение на посольство Северной Кореи было совершено 22 февраля, однако официальная реакция от северокорейской стороны последовала только в конце марта.

Около десяти человек ворвались в здание представительства, связали дипломатов, некоторых из которых избили. Нападавшие забрали компьютеры, мобильные телефоны сотрудников посольства, а затем скрылись. Позднее ответственность за инцидент взяла на себя организация "Гражданская оборона Чхоллима", которая выступает против официальной власти КНДР.

В настоящее время правоохранительные органы Испании установили основных участников нападения. Часть испанских СМИ считают, что организатором атаки на северокорейское посольство стали спецслужбы США.

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