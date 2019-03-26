Фермеры разогнали вечеринку тракторами с навозом.

Рейв-вечеринка, которую устроили молодые люди во французском регионе Луара-Атлантик, заставила местных фермеров среди ночи вывести в поле свои трактора. Праздник состоялся прямо среди сельхозугодий, причем, его организаторы не предупредили их хозяина о предстоящем мероприятии.
Десятки человек веселились под громкую музыку, которая разбудила владельца территории. Его попытка призвать молодых людей к порядку не увенчалась успехом — мужчину не только не послушали, но и осыпали бранью. В результате фермеру пришлось обратиться за помощью к соседям.
Прибытие 15 груженых навозом тракторов и угроза вывалить удобрение на головы участников вечеринки позволило, наконец, прекратить шум. Но уже не все из приехавших повеселиться могли покинуть поле — некоторые молодые люди к этому времени успели изрядно выпить. Им разрешили заночевать прямо под открытым небом при условии соблюдения тишины.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что французские студенты, арендовавшие через популярный интернет-сервис дом для проведения вечеринки, обнаружили там разлагающийся труп.
Источник фото: pxhere.com
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