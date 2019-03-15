В госдепепартаменте насчитали около 50 стран, которые "могут нанести урон США"

Около 50 стран в настоящее время представляют для США "потенциальную опасность" и вызывают беспокойство американских властей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление директора отдела политического планирования Государственного департамента Соединенных Штатов Кирон Скиннер.
Выступая в четверг, 14 марта, в Центре стратегических и международных исследований, Скиннер отметила, что в XX веке США беспокоились только из-за двух игроков на международной арене - Китая и СССР, однако теперь ситуация поменялась.
"Но на сегодняшний день существуют около 50 стран, которые вызывают наше беспокойство. И я отмечу, речь идет не только о тех странах, которые могут нанести массивный ядерный удар, но они могут нанести урон США посредством кибернетической войны, экономической войны, а также через информационное противостояние. Это совершенно другой мир", - добавила сотрудница американской администрации.
Наибольшую опасность в долгосрочной перспективе для Соединенных Штатов представляют развивающиеся страны, которые "способны присоединиться к ядерному клубу или уже к нему присоединились". Скиннер также обратила внимание на то, что темпы роста населения в таких странах гораздо выше, чем в США.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что аналитики из Центра контроля и профилактики заболеваний США установили неготовность американцев к внезапной ядерной угрозе. Такой вывод специалисты сделали в результате анализа поведения жителей Гавайев после получения ложных сообщений о ракетной угрозе в январе 2018 года.
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