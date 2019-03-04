WWF обвинен в финансировании пыток и убийств браконьеров

Борьба с браконьерами ведется по всему миру силами Всемирного фонда дикой природы (WWF). Но благое дело иной раз приобретает крайне специфические черты.

Последнее расследование BuzzFeed принесло несколько сенсаций и заставило многих поменять свои взгляды на то, что происходит в этой сфере. Выяснилось, что организация финансирует специальные силы и настоящие военные формирования в странах Африки и Азии.

Изучение вопроса показало, что бойцы, действующие при поддержке фонда, избивают, расстреливают и насилуют местных жителей, подозреваемых в браконьерстве.

Как сообщает Дождь со ссылкой на BuzzFeed, журналисты в течение года изучали работу WWF в Непале, Камеруне, ЦАР и Индии. В результате были получены уникальные материалы, основанные на интервью и секретных документах, в которых говорится, что WWF напрямую сотрудничает с военными.

К примеру, в 2006 году жителя Непала Шихарама заподозрили в том, что он помог сыну закопать рог носорога на заднем дворе. Рейнджеры, поддерживаемые WWF, несколько дней пытали подозреваемого в тюрьме национального парка Читван. Как рассказала жена умершего позже непальца, его избивали и заливали в нос и рот соленую воду. Эти данные подтвердили семь свидетелей.

Когда дело получило огласку, представители парка заявили, что мужчине стало плохо на прогулке, но по результатам расследования трое сотрудников, включая главного смотрителя, арестовали по обвинению в убийстве. В этой связи интересна позиция представителей WWF, которые поддержали представителей парка, а семью Шихарама пытались убедить отказаться от обвинений.

Позже один из участников пыток Шихарама написал мемуары, в которых признал, что охрана национального парка регулярно избивала людей. Такая вольница процветала там не один год, а началось все после того, как в 1967 году активисты WWF создали национальный парк для сохранения однорогих носорогов, королевских бенгальских тигров и гарийских крокодилов. При создании парка со своих мест жительства были насильственно переселены десятки тысяч коренных жителей, но проблемы начались позже.

В 1990-х годах WWF создал в Непале подразделения рейнджеров,призванных бороться против браконьеров. Фонд платил им зарплату и обеспечивал снаряжением, а также закрывал глаза на злоупотребления. Местные жители рассказывали об избиениях, пытках, сексуальном насилии, убийствах, а также принуждении к неоплачиваемому труду на охранников парка.

Как пишет BuzzFeed, в Камеруне охранники национального парка пытали 11-летнего мальчика на глазах его родителей. Зафиксированы случае ночных взломов, пыток ожогами и сожженных домов.

При этом WWF тесно взаимодействовали там с правительственными войсками. При этом ситуацию подтверждают и экс-сотрудники WWF, анонимно рассказавшие изданию, что во время эскалации гражданской войны в ЦАР сотрудники покупали продовольствие и топливо для военных, привлеченных к борьбе с браконьерством.

В индийском Национальном парке Казиранга в 2017 году были убиты десятки человек, в том числе мирных жителей, но в прессе не было сказано о роли в работе парка, который много лет поставлял индийским вооруженным формированиям джипы, дубинки, шлемы, а также бинокли ночного видения для патрулирования.

Не так давно на территории заповедника Пенч-Тигр обнаружили тело избитого до смерти мужчины, которого, как выяснилось, убили сотрудники парка.

Напомним, что реклама WWF показывает рейнджеров как последний оплот защитников планеты от преступлений против дикой природы. После публикации материала BuzzFeed руководство WWF заявило, что обнародованные факты "не соответствуют" их "пониманию событий", но пообещало начать расследование с привлечением юристов.