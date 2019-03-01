США не уведомили НАТО о кибератаке против России в ноябре 2018 года

США не уведомляли НАТО о проведенных против России кибернетических атаках в ноябре 2018 года. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в миссии одной из европейских стран при Альянсе.
Источник отметил, что Соединенные Штаты не стали уведомлять НАТО о применении своего "кибернетического потенциала в отношении России", поскольку в организации нет обязательного формата взаимных уведомлений стран-участниц о проводимых ими кибератаках. "Страны могут делать это в индивидуальном порядке, если считают необходимым", - сказал собеседник агентства.
По данным российского портала "Агентство интернет-исследований", американские военные провели кибератаку на Россию перед промежуточными выборами в ноябре минувшего года.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российские структуры, прежде всего сайт президента РФ, регулярно подвергаются кибернетическим атакам со стороны США и европейских стран.
"Я не говорю, кто может стоять за этими атаками, но то, что огромное количество этих атак организуется на постоянной основе - это мы подтверждаем", - добавил Песков.
"Правда.Ру" сообщала о том, что правительство США разрешило военным хакерам совершать атаки на другие государства. Сделано это якобы для предупреждения возможной агрессии со стороны противника.
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