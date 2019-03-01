Мадуро решил перевести офис нефтяной компании PDVSA в Москву

Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил закрыть офис государственной нефтяной компании PDVSA, расположенный в Лиссабоне, и перевести его в Москву, об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщила вице-президент республики Делси Родригес.
"Президент Николас Мадуро дал распоряжение лиссабонскому подразделению PDVSA закрыть это отделение и перевезти главный офис в Москву", - сказала Родригес журналистам.
Напомним, что 17 февраля Гозпромбанк заморозил счета PDVSA и приостановил проведение любых операций с этой нефтяной компанией для снижения возможных рисков из-за санкций Соединенных Штатов.
Также в СМИ появлялась информация, что PDVSA переводит свои банковские счета в Газпромбанк по причине американских санкций и рекомендует клиентам направлять средства от продаж нефти на новые счета российского банка. В Газпромбанке заявили, что никаких счетов венесуэльская компания не открывала.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что журналисты немецкого издания Frankfurter Allgemeine посчитали провокационные заявления Гуайдо и его постоянные призывы о помощи к международному сообществу свидетельством беспомощности лидера оппозиции Венесуэлы.
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