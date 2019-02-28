Frankfurter Allgemeine: заявления Гуайдо свидетельствуют о его беспомощности

Провокационные заявления Гуайдо и его постоянные призывы о помощи к международному сообществу демонстрируют беспомощность лидера оппозиции и самопровозглашенного "президента" Венесуэлы. Такой вывод делают журналисты немецкого аналитического издания Frankfurter Allgemeine.

Несмотря на признание в качестве легитимного президента республики со стороны США и стран Европы, Гуайдо так и не смог добиться заметной поддержки среди граждан Венесуэлы и пошатнуть позиции законного президента страны Николаса Мадуро, отмечается в материале

На сторону лидера оппозиции, вопреки многочисленным сообщениям, не переходят военные и чиновники, предпочитая сохранять верность нынешнему правительству, пишут немецкие журналисты. Призывы Гуайдо убеждают общество Венесуэлы в том, что он готов "бросить страну на алтарь североамериканского империализма", заключают в статье.

На данный момент Гуайдо находится в Колумбии, несмотря на то, что разрешение на заграничную командировку, выданное ему Национальной ассамблеей, уже истекло.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Гуайдо дал интервью ТАСС, в котором назвал российские инвестиции выгодными для страны. При этом, оппозиционный политик считает, что сама Россия выгоды от этих инвестиций не получает.

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