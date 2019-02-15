Депутат Рады: Украину ждет распад в случае победы Порошенко

14 февраля депутат Верховной рады, кандидат на пост президента страны Евгений Мураев заявил, что переизбрание Петра Порошенко на второй президентский срок грозит Украине распадом и потерей суверенитета.

Мураев отметил, что пришло время украинскому народу подвести итог работы Порошенко на посту главы государства. Депутат считает, что именно Порошенко несет ответственность за критическое состояние экономики и за провальную внешнюю политику, которая поссорила Украину со всеми соседями. Мураев считает, что если Порошенко все-таки получит второй президентский срок, то Украину "растащат как лоскутное одеяло".

Напомним, "Правда.Ру" приводила прогноз результатов президентских выборов на Украине от директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника. В своем прогнозе эксперт рассматривает силы, которые поддерживают того или иного кандидата.

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