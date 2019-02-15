Депутат Рады: Украину ждет распад в случае победы Порошенко

14 февраля депутат Верховной рады, кандидат на пост президента страны Евгений Мураев заявил, что переизбрание Петра Порошенко на второй президентский срок грозит Украине распадом и потерей суверенитета.
Мураев отметил, что пришло время украинскому народу подвести итог работы Порошенко на посту главы государства. Депутат считает, что именно Порошенко несет ответственность за критическое состояние экономики и за провальную внешнюю политику, которая поссорила Украину со всеми соседями. Мураев считает, что если Порошенко все-таки получит второй президентский срок, то Украину "растащат как лоскутное одеяло".
Напомним, "Правда.Ру" приводила прогноз результатов президентских выборов на Украине от директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника. В своем прогнозе эксперт рассматривает силы, которые поддерживают того или иного кандидата.
Читайте также:
На Украине стартовал большой политический карнавал
Президентом Украины станет шоумен?
Выборы на Украине превратились в "ристалище политической грязи" - Аваков
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Между делами Скрипаля и Гебрева нет никакой связи, просто наши "хотят известности", заявил болгарский генерал, бывший чиновник спецслужб Тодор Бояджиев.
Представитель от США на заседании Совета безопасности ООН заявил, что антироссийские санкции не будут сняты, пока Россия не вернет Украине Крым и Донбасс.
В ряде регионов страны ФСБ и ФНС начали выемки документов на агропредприятиях.
Украина, обвиняя РФ в нарушении Будапештского договора, забывает, что первая нарушила его. На 12 ножевых ударов мы ответили одним, считает эксперт "Правды.Ру".