Выборы в Украине превратились в "ристалище политической грязи" - Аваков

10 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал кандидатов в президенты Украины перестать использовать "грязные провокации" для победы на предстоящих выборах. По мнению главы украинского МВД, Украина заслужила честные выборы.

"Мы живем в единой стране и нашим кандидатам тоже следует это помнить. Не нужно поливать друг друга грязью и провоцировать. Нужно действовать сообща. Только так мы сможем сохранить единство и целостность. У каждого честного политика должна стоять цель — выиграть президентские выборы честно. Народ Украины не заслужил ристалище политической грязи", — сказал Аваков.

Глава МВД подчеркнул, что у кандидатов еще есть время на то, чтобы исправить ситуацию и начать взаимодействовать.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала прогноз относительно результатов президентских выборов в Украине от директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника. По его мнению, украинская избирательная кампания превратилась в "большой политический карнавал".

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